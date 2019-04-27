İslahiye Müftülüğünden İstişare Toplantısı

Gaziantep'in İslahiye İlçe Müftülüğü tarafından ilçedeki kanaat önderleriyle istişare toplantısı düzenlendi.



Cevdetpaşa Mahallesi'ndeki müftülüğe bağlı Hz. Aişe Yatılı Kız Kur'an Kursu'nun toplantı salonunda düzenlenen istişare toplantısına Müftü Ramazan Yıldırım başkanlık yaptı.

Yıldırım, ilçedeki kanaat önderleriyle yapılan toplantının amacının birlik ve beraberliği pekiştirmek ve müftülük hizmetlerinde verimliliği artırmak olduğunu belirtti.



Müftü Yıldırım, katılımcılara, slayt gösterileri eşliğinde ilçe müftülüğünün yapmış olduğu hizmetlerden bahsederek, ilçede 91 caminin bulunduğunu, 41 yetişkin ve 4-6 yaş grubu Kur'an kursuyla hizmet verdiklerini söyledi.

Yıldırım, bu hizmetlerin yanı sıra müftülüğün Aile ve Dini Rehberlik Bürosu faaliyetleri, köy ve mahallelere yapılan vaaz programları, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı yurt ve pansiyonlarda kalan öğrencilere yönelik yapılan değerler eğitimi, Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan öğrencilere yönelik hizmetler, Gençlik Koordinatörlüğünün faaliyetleri, cami hizmetleri, yetim ailelere yönelik hizmetler, şehit ailesi ve gazilere yönelik faaliyetler, cezaevi faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Kaynak: AA