İslahiye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden Bilim Fuarı

Gaziantep'in İslahiye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.



Kız Anadolu İmam Hatip Lisesindeki açılışa, İlçe Kaymakamı Muhammet Lütfi Kotan, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.



Fuar kapsamında 45 öğrenci tarafından hazırlanan 20 proje öğrenciler tarafından katılımcılara uygulamalı olarak anlatıldı.



Kaymakam Kotan, proje sunan öğrencileri tebrik etti.

Kaynak: AA