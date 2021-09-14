İslahiye ilçesinde tarımda zirai ilaçlamada İHA dönemi - Haberler
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İslahiye ilçesinde tarımda zirai ilaçlamada İHA dönemi

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
İslahiye ilçesinde tarımda zirai ilaçlamada İHA dönemi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bünyesinde ziraat mühendisleri ve teknik ekip barındıran bir özel şirket tarafından tarımda zirai ilaçlamada İHA tanıtımı için "tarla günü" düzenlendi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bünyesinde ziraat mühendisleri ve teknik ekip barındıran bir özel şirket tarafından tarımda zirai ilaçlamada İHA tanıtımı için "tarla günü" düzenlendi.

Şirket yetkilileri, İHA kullanımı hakkında çiftçilere bilgi vererek, zamandan ve maliyetten tasarruf sağlanacağını belirttiler.

Yapılan İHA gösterisiyle zirai ilaçlama uygulamalı olarak gösterildi.

İslahiye Tarım ve Orman ilçe Müdürü Yüksel Şahin ise maliyetlerin yükseldiği bir dönemde çiftçinin hesabını iyi yapması gerektiğini ve bu nedenle sunulan teknolojik yeniliklerden en verimli şekilde yararlanmanın önemli olduğunu ifade etti.

Depar Havacılık ve Tarım Şirketi Ziraat Mühendislerinden Leyla Öngen ise İHA ile çiftçinin ürününe zarar vermeden, doğru uygulama ve vaktinde müdahale ederek çiftçiye zirai destek verdiklerini belirtti.

Ziraat mühendislerinden Uğur Duran ise zirai İHA ile 10 dönüm alanı 10 dakikada ilaçladıklarını ve bunun da çiftçi için zaman ve maliyetten tasarruf sağladığını kaydetti.

İslahiye ilçesinde tarımda zirai ilaçlamada İHA dönemi

İslahiye ilçesinde tarımda zirai ilaçlamada İHA dönemi

İslahiye ilçesinde tarımda zirai ilaçlamada İHA dönemi

İslahiye ilçesinde tarımda zirai ilaçlamada İHA dönemi

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
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Haber: İslahiye ilçesinde tarımda zirai ilaçlamada İHA dönemi - Haberler
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