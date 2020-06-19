İslahiye ilçesinde sosyal mesafeli "Cuma namazı"
İslahiye ilçesinde Uzay Çatılı Sebze Pazarında cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar, belirlenen alanları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında doldurdu.
19.06.2020 14:27 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:48
İslahiye ilçesinde Uzay Çatılı Sebze Pazarında cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar, belirlenen alanları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında doldurdu.
Yeniden kılınmaya başlanan Cuma Namazı, İlçe Müftülüğü'nün belirlediği 44 cami ile uzay çatılı sebze pazarında kılındı.
Uzay çatılı sebze pazarı'nda namaz kılmak isteyen vatandaşlar, metrelerce kuyruk oluşturdu.
Tek noktadan giriş yapılan alana namaz kılmak için gelen vatandaşların ateşleri ölçülüp, ellerine dezenfektan sıkıldı.
İslahiye Belediyesi tarafından maskesi olmayanlara maske dağıtıldı.
Kaynak: AA