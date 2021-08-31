İslahiye ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden biber ve salça üreten fabrikalara denetim
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İslahiye ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden biber ve salça üreten fabrikalara denetim

İslahiye ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden biber ve salça üreten fabrikalara denetim
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, biber ve salça üreten fabrikalara denetim gerçekleştirdi.

Gaziantep'in İslahiye ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, biber ve salça üreten fabrikalara denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, denetimde halkın sağlığını tehdit edebilecek her türlü olumsuz şartların önüne geçmek amacıyla hijyen, etiket bilgileri, depolama şartları ile kaliteli biber ve salça üretiminde konularında işletme sahiplerini bilgilendirdi.

Küçük, orta ve büyük ölçekli 24 tesisin kontrom eden ekipler, işletmelerin sorunlarını dinleyerek taleplerini aldı.????

İslahiye ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden biber ve salça üreten fabrikalara denetim
İslahiye ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden biber ve salça üreten fabrikalara denetim
İslahiye ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden biber ve salça üreten fabrikalara denetim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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