İslahiye'den kısa kısa

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kasap ve şarküteriler denetlendi.

İlçe Tarım ve Orman ile Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede halkın sağlığı için denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda iş yerleri ruhsatı, ürünlerin son kullanma tarihi ve fiyat kontrolleri ile temizlik, maske ve mesafe kurallarını kontrol eden ekipler, kurallara uymayan işyerlerine uyarıda bulundu.

Tahtaköprü Barajı'nda ölçüm yapıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Amik Ovası'nı besleyen İslahiye Tahtaköprü Barajı'nda bazı kanallarda küçük çaplı balık ölümleri görülmesi üzerine barajda bazı ölçümler gerçekleştirdi.

Ekipler, farklı noktalarda yaptığı ölçümlerde sudaki oksijen oranında ve sıcaklık değerlerinde olumsuz bir duruma rastlamadı.

İl Müftüsü Hazırlar, İslahiye'yi ziyaret etti

Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, İslahiye ilçesinde din görevlilerini ziyaret etti.

Fevzi Çakmak Mahallesi Sıdıka Tayyar Hatun Camisinde müftülük personelleriyle bir araya gelen Hazırlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca başlatılan Gençliğe Değer Projesi, Aile ve Dini Rehberlik bürolarının çalışmaları ile Diyanet Vakfı'nın Suriye'de yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İlçe Müftüsü Fırat Kahraman da Hazırlar'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek