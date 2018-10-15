İslahiye'den Gaün Merkez Yerleşkesine Konuk Oldular

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrencileri, merkez yerleşkesini ziyaret etti.

GAÜN İslahiye İİBF'de öğrenim gören çoğunluğu, üniversiteye bu yıl kayıt yaptıranlardan üniversite öğrencileri, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle İslahiye İİBF Dekanı Prof. Dr. Hacı Mustafa Paksoy eşliğinde Gaziantep kent merkezi ve üniversite merkez yerleşkesine konuk oldu.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür tarafından Senato Toplantı Salonunda kabul edilen öğrenciler, duydukları memnuniyeti ifade etti.

Gür de merkez yerleşkesinde ne varsa tüm öğrencilerin sahip olması için uğraş verdiklerini belirtti.

Fakülte öğrencileri gezi programı kapsamında Gaziantep Hayvanat Bahçesi ile Yeşil Vadi'yi de ziyaret etti.