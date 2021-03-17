İslahiye'den belediyeden 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne hazırlık

İslahiye Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü öncesi şehitlikte genel temizlik ve bakım çalışması yaptı.