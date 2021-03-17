İslahiye'den belediyeden 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne hazırlık
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İslahiye'den belediyeden 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne hazırlık

17.03.2021 15:23 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:29
İslahiye'den belediyeden 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne hazırlık

İslahiye Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü öncesi şehitlikte genel temizlik ve bakım çalışması yaptı.

İslahiye Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü öncesi şehitlikte genel temizlik ve bakım çalışması yaptı.

İslahiye Belediyesi ekipleri, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü öncesinde çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı çevre düzenlemesiyle bordür taşlarını Türk bayrağının rengi olan kırmızı beyaza boyadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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