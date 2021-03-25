İslahiye'den, ABD'ye karavan mobilyası ihracatı
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İslahiye'den, ABD'ye karavan mobilyası ihracatı

Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK - Haberler | Güncel
İslahiye'den, ABD'ye karavan mobilyası ihracatı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 25 yıllık mobilyacı Aykut Keskin, ürettiği özel karavan mobilyalarını Amerika'ya ihraç ediyor.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 25 yıllık mobilyacı Aykut Keskin, ürettiği özel karavan mobilyalarını Amerika'ya ihraç ediyor. 

İslahiye Küçük Sanayi Sitesi'nde mobilyacılık yapan Aykut Keskin, İslahiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarım öğretmenliği yapan Osman Daşdelen ile tanıştıktan sonra üretimlerini ihracata yönelik tasarladı. Aykut Keskin, öğretmen Taşdelen, aracılığıyla yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından 10 kişinin istihdam edildiği tesiste üretimi tamamlanan özel karavan mobilyaları ekipmanlarını konteynerlere yükleyerek Amerika'ya gönderdi.ABD'ye ihracat yapmanın mutluluğunu yaşayan Aykut Keskin, "Osman Taşdelen ile tanışmamızın ardından ihracat hayalimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 25 parçadan oluşan karavan mobilyalarını üretip ABD'ye gönderdik. Amerika gibi uzak bir ülkeye karavan mobilyası ihraç ederek bölgede bir ilki gerçekleştirmenin de mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.


İslahiye'den, ABD'ye karavan mobilyası ihracatı
İslahiye'den, ABD'ye karavan mobilyası ihracatı
İslahiye'den, ABD'ye karavan mobilyası ihracatı
İslahiye'den, ABD'ye karavan mobilyası ihracatı
İslahiye'den, ABD'ye karavan mobilyası ihracatı
İslahiye'den, ABD'ye karavan mobilyası ihracatı
İslahiye'den, ABD'ye karavan mobilyası ihracatı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

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