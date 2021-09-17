İslahiye'deki okul kantini işletmecilerine hijyen eğitimi verildi
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından ilçede faaliyet gösteren okul kantini işletmecilerine hijyen eğitimi verildi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından ilçede faaliyet gösteren okul kantini işletmecilerine hijyen eğitimi verildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen eğitime tüm okul kantini işletmecileri katıldı.
Eğitim programı kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri, eğitime katılanlara hijyen konusunda dikkat etmeleri gereken hususlar, iş yerlerinin taşıması gereken özellikler, personel hijyeni gibi konularda bilgi verdi.
Program, okullardaki kantin işletmecilerinin görüş ve önerilerin alınmasıyla sona erdi.
AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri