İslahiye'deki kuaförlerde bayram mesaisi
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İslahiye'deki kuaförlerde bayram mesaisi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kuaför ve berberler bayram öncesi yoğunlaşan talep dolayısıyla koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini artırdı.

İslahiye'deki kuaförlerde bayram mesaisi
21.05.2020 13:28 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:34

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kuaför ve berberler bayram öncesi yoğunlaşan talep dolayısıyla koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini artırdı.

İslahiye Berberler Odası Başkanı Hasan Aydın gazetecilere yaptığı açıklamada, Gaziantep Valiliğince yapılan pandemi toplantısında alınan yeni kararlar sonrasında ilçedeki berber, kuaför ve güzellik salonlarında oluşabilecek yoğunluk nedeniyle önleyici tedbirler aldıklarını belirtti.

Randevu sistemi ile çalışma esasına uyulması noktasında hassas olduklarını ifade eden Aydın, siperlik kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami oranda uyduklarını kaydetti.

Hakkı Demirel Caddesi'nde 16 yıldır berberlik yapan Engin Açıkgözoğlu ise bayram öncesi hijyen tedbirleri artırdıklarını belirtti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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