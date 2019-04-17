İslahiye'deki Kazada Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 5'e Yükseldi

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada ağır yaralanan Fevzi Duman, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Duman'ın ölümüyle kazada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Kaza dün İslahiye- Hassa Karayolu'nun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Tarık Ekinci yönetimindeki 06 BF 310 plakalı otomobil, Üzümlü Mahallesi yakınlarındaki kavşakta karşı yönden gelen Serdar Subaşı'nın kullandığı 67 YE 057 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Emine Duman, Sevgi Ekici ve Meryem Uçar olay yerinde yaşamanı yitirdi. 2 araçta bulunan 12 kişi de yaralandı.

Gaziantep, İslahiye ve Nurdağı'ndaki hastanelere kaldırılan yaralılardan İbrahim Duman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Tedavi altına alınan yaralılardan Fevzi Duman ise bugün yaşamını yitirdi. 10 yaralının halen farklı hastenelerde tedavileri sürerken, Fevzi Duman'ın ölümüyle, kazada ölenlerin sayısı 5'e çıktı.

- Gaziantep

Kaynak: DHA