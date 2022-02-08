GAZİANTEP - İslahiye'deki Karaköprü, yıkılma tehdidine karşı geçişe kapatıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki tarihi Roma yolu ve köprüsü, aşırı yağışlar sonucu meydana gelen taşkınlar nedeniyle zarar görmüş olabileceği nedeniyle insanların geçişini önlemek amacıyla kapatıldı.

Çolaklar Mahallesi'nde Karasu Çayı üzerinde bulunan bindirme tekniği ile inşa edilen, renginin siyah ve bazalt taşından yapılması dolayısıyla "Karaköprü" olarak da anılan taş köprü, son günlerde yağan şiddetli karın erimesi sonucu çayın artan debisi nedeniyle zor günler yaşıyor.

İslahiye Belediyesi ekipleri köprünün zarar görmüş olma ihtimaline karşı vatandaşlardan gelen ihbar üzerine bölgeye giderek, köprünün geçiş güzergahına şerit çekerek kullanıma kapattı.

Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Kanunu kapsamında, 2010 yılında sit alanı ilan edilen, tek gözlü taş köprü ve köprüye bağlanan Roma yolunun geçmişte yörükler tarafından da göç yolu olarak kullanıldığı belirtiliyor.