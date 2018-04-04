İslahiye'deki Güneş Barajı'nda Çalışmalar Devam Ediyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Gaziantep'in İslahiye ilçesinde inşası devam eden Güneş Barajı'nda çalışmalar hızla devam ediyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, homojen toprak dolgu tipindeki Güneş Barajı, temelden 39 metre yükseklikte inşa ediliyor. 3 milyon 840 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip olacak tesiste depolanacak suyla yöre toprakları modern sulama sistemine kavuşacak.

Baraj, ilçeye 18 kilometre mesafede, Yesemek köyünün 2 kilometre doğusunda Güneş Deresi üzerinde yer alıyor. Çalışmaları devam eden barajın sulama hattı uzunluğu 7 bin 963 metre olacak. Baraj inşaatında bugüne kadar dolusavak imalatı, memba batardosu, kondüvi imalatı ile gövde sıyırma kazıları tamamlanarak, derivasyon sağlandı.

Barajın gövde dolgusu 443 metre kotuna kadar tamamlanırken, gövde dolgu çalışmaları ise halihazırda devam ediyor.

Basınçlı borulu şebeke tipinde inşa edilen barajda yüzde 64 fiziki gerçekleşme sağlandı. Barajın sulama projesinin de tamamlanarak devreye alınması ile brüt 5 bin 40 dekar zirai alan modern sulama sistemine kavuşacak.

Ekonomiye yıllık 3 milyon 827 bin lira katkı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Güneş Barajı'yla yöre topraklarını suya kavuşturacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çalışmalarına hızla devam ettiğimiz baraj inşaatını bu yıl sonunda tamamlamayı hedefliyoruz. Toplam maliyeti 26 milyon 388 bin lira olan Güneş Barajı ile topraklardaki verim ve ürün çeşitliliğinde artış olacak. Ayrıca baraj ile milli ekonomiye 3 milyon 827 bin lira katkı ve bin 10 kişiye de istihdam sağlanacak."