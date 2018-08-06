İslahiye'deki Dernekler Çanakkale Gezisi Düzenledi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde faaliyet gösteren İmam Hatip ve İlahiyat Gönüllüleri Derneği (İLKDER), İslami Değerler Akademisi, Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği (İDEA) tarafından Çanakkale gezisi düzenlendi.



İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkalığınca yürütülen Proje Destekleri (PRODES) kapsamında sağlanan destekle İLKDER, İslami Değerler Akademisi ve İDEA tarafından düzenlenen Çanakkale gezisi ile 44 kişi, rehber eşliğinde Çanakkale'yi gezme imkanı buldu.

Geziye katılanlar; Mecidiye Tabyaları, Seddülbahir, Şehitler Abidesi, 26. Alay Yahya Çavuş Şehitliği, 57. Alay Şehitliği, Meçhul Asker Anıtı ve Conkbayırı'nı görme imkanı buldu. 11 odalı Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'ndeki iki odada 3D boyutlu gösteriyi de izleyen grup vatan sevgisini, vatanın kolay kazanılmadığı bilincini gönüllerinde zirveye taşıdı.



İLKDER Dernek Başkanı Yaşar Bağbekleyen, yaptığı açıklamada gazi kentten şehitler diyarına yapılan geziyle vatan aşkının ve tarih bilincinin arttığını ifade etti.

Proje Koordinatörü Neslihan Kaya ise çok güzel ve verimli bir etkinlik olduğunu dile getirerek, "Vatan sevgimiz pekişti, tarih bilincimiz arttı. Ben şahsen bu milletin her ferdinin muhakkak Çanakkaleyi ziyaret etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca hem projedeki diğer etkinlikler için hem de bu gezi için bize desteğini esirgemeyen İl Dernekler Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ediyorum."dedi.

Geziye katılan Mustafa Atar da Çanakkale ruhunu yaşatılmasını sağlayan dernek yetkilileri ve proje ekibine teşekkür etti.