İslahiye'de zincirleme kaza kamerada GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 3 aracın karıştığı maddi hasarlı zincirleme trafik kazası, kameraya yansıdı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 3 aracın karıştığı maddi hasarlı zincirleme trafik kazası, kameraya yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. M.D. yönetimindeki 27 AEN 765 plakalı hafif ticari araç, önünde ilerleyen Y.B. yönetimindeki 06 BS 0944 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Y.B. yönetimindeki kamyonet, park halindeki 27 SC 333 plakalı araca çarparak durdu. Bu sırada bir motosiklet ile bir otomobil de zincirleme kazaya karışmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

'Maddi hasarlı zincirleme kaza sonrası ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: DHA