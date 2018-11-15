İslahiye'de Zeytin Hasadı Başladı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 17 bin 200 dekar alanda zeytin hasadına başlandı.

17 bin 200 dekar alanda sofralık ve yağlık zeytin üretimi yapılan ve yaklaşık 9 bin ton rekolte beklenilen İslahiye ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü verilerine göre, 464 bin 449 adet zeytin ağacı bulunuyor.

Bunların 330 bin 325 adeti ise meyve veren yaşta. Zeytin çeşidi olarak Gemlik, Kilis yağlık, Nizip yağlık ve Ayvalık çeşidi zeytin üretimi yapılan ilçede hasadı yapılan zeytinlerin bir kısmı yeşil ve siyah salamuralık olarak değerlendirilirken bir kısmı ise bölgede bulunan zeytinyağı fabrikalarında değerlendiriliyor.

2004 yılında devlet tarafından bölge çiftçisine dağıtılan ücretsiz zeytin fideleri devletin desteğiyle meyvelerini vermeye başlarken zeytincilik bölgede halkın geçim kaynaklarından birisi haline geldi. Rekoltenin geçen yıla oranla yüksek olması bekleniyor.

Fevzipaşa Mahallesi'nde 25 yıldır zeytincilik yapan Ökkeş Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, sofralık zeytinin rekoltesinin mevsimsel yağışlar nedeniyle yüksek, ürün kalitesinin de çok iyi olduğunu belirtti.

Yılmaz, "Dekar başına 550 kilogram zeytin alıyorum. Bunun da beşte biri kadar yağ elde ediyoruz. Rekolte çok güzel." diye konuştu.