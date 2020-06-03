İslahiye'de zeytin güvesine karşı feromon tuzaklar kuruldu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde zeytin güvesine karşı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce feromon tuzakları kuruldu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde zeytin güvesine karşı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce feromon tuzakları kuruldu.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü zeytin güvesine karşı zirai mücadele kapsamında biyoteknik uygulamalardan feromon tuzakları kurdu.

17 bin dekar alanda zeytin yetiştiriciliği yapılan ilçede kurulan tuzaklar, Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenli olarak takip ediliyor.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, zeytin üreticilerinin ürünlerindeki kalite ve verimin arttırılması için daima yanlarında olduğunu belirtiyor.

Kaynak: AA