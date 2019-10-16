İslahiye'de zabıtanın gıda denetimleri

16.10.2019 14:48

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde belediye zabıta ekipleri gıda maddesi satan iş yerlerinde denetim yaptı.



Belediye zabıta ekipleri, ilçede faaliyette bulunan bakkal, market, pastane, tatlı ve unlu mamül işletmelerini gıda hijyeni ve diğer konularda denetledi.

Zabıta ekipleri denetimlerde son tüketim tarihleri geçmiş 2 bin 750 adet ürüne imha etmek üzere el koydu.

Tarihi geçmiş ürünler bulunduran işletmeler hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA