İslahiye'de Zabıtanın Gıda Denetimleri

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde belediyenin zabıta ekipleri gıda maddesi satan iş yerlerinde denetim yaptı.



Belediye zabıta ekipleri, ilçede faaliyette bulunan bakkal, market, pastane, tatlı ve unlu mamül işletmelerinde gıda hijyeni ve diğer konularda denetimler yaptı.

Denetimlerde vatandaşların tükettiği ürünlerde kullanılan malzemelerin hijyen ve son kullanma tarihi konularında esnaf uyarılırken, işletmelerin kurallara uygun bir şekilde çalışıp çalışmadığı da incelendi.

İmalathaneleri temiz olan iş yeri sahiplerine ekipler teşekkür ederken, bazı iş yerlerine de eksikleri gidermeleri konusunda uyarıda bulundu.

Tarihi geçmiş ürünler bulunduran işletmelere ise yapılan yasal işlemlerin ardından ürünler toplanarak imha edildi.