İslahiye'de yüz yüze eğitime başlandı
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İslahiye'de yüz yüze eğitime başlandı

02.03.2021 11:51 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:55
İslahiye'de yüz yüze eğitime başlandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 74 okulda öğrenim gören 5 bin 349 öğrenci, yüz yüze eğitime başladı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 74 okulda öğrenim gören 5 bin 349 öğrenci, yüz yüze eğitime başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre orta derece riskli olduğu belirtilen İslahiye'de yüz yüze eğitime geçildi.

Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı özel ve resmi 74 okulda, 5 bin 349 öğrenci yüz yüze eğitim görecek.

Maske, sosyal mesafe ve dezenfekte ile dersliklere alınan Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, uzun bir aradan sonra okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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