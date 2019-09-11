İslahiye'de yüksekten düşme

İslahiye'de yüksekten düşme

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ailesiyle birlikte pikniğe giden kadın, meyve bahçesindeki incir ağacından düşerek yaralandı.

11.09.2019 21:46
İslahiye'de yüksekten düşme

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ailesiyle birlikte pikniğe giden kadın, meyve bahçesindeki incir ağacından düşerek yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Çerçili Mahallesinde oturan 3 çocuk annesi Sema K (35) ailesiyle birlikte gittiği Tepebaşı mezrasında, meyve bahçelerinin bulunduğu yerde incir toplamak istedi. Yaklaşık üç metre boyundaki İncir ağacına çıkan Sema K çıktığı dalın kırılması sonucu yere düştü.


Yaralanan kadın, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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