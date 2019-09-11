İslahiye'de yüksekten düşme
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ailesiyle birlikte pikniğe giden kadın, meyve bahçesindeki incir ağacından düşerek yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ailesiyle birlikte pikniğe giden kadın, meyve bahçesindeki incir ağacından düşerek yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çerçili Mahallesinde oturan 3 çocuk annesi Sema K (35) ailesiyle birlikte gittiği Tepebaşı mezrasında, meyve bahçelerinin bulunduğu yerde incir toplamak istedi. Yaklaşık üç metre boyundaki İncir ağacına çıkan Sema K çıktığı dalın kırılması sonucu yere düştü.
Yaralanan kadın, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.