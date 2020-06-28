İslahiye'de YKS heyecanı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.
28.06.2020 13:02 | Son Güncelleme: 28.06.2020 13:07
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.
İlçede sınavın yapıldığı 18 okulda, 323 öğretmenin görev aldığı, 5 bin 200 öğrencinin katıldığı ve geniş güvenlik tedbirlerin alındığı 114 salonda sınavlar başladı.
Sınav salonuna ateşleri ölçülerek alınan öğrencilere maske dağıtılırken dezenfekte işleminden geçirildikten sonra güvenlik güçlerince yapılan üst aramasının ardından belirtilen sınav salonlarına alındı.
Alınan tedbirler doğrultusunda okul bahçelerine öğrenciler ve görevliler dışında kimse alınmadı.
Kaynak: AA