İslahiye'de yer fıstığında "Başakçı"ların mesaisi başladı

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 12 bin dönümlük alanda ekimi yapılan yer fıstığının hasadının tamamlanmasının ardından yere dökülen ya da toprak altında kalan yer fıstıklarının "başakçı" olarak tabir edilen kişilerce toplanmasına başlandı.

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 12 bin dönümlük alanda ekimi yapılan yer fıstığının hasadının tamamlanmasının ardından yere dökülen ya da toprak altında kalan yer fıstıklarının "başakçı" olarak tabir edilen kişilerce toplanmasına başlandı.

Dönüm başına yaklaşık 600 kilogram rekoltenin alındığı her iki bölgede yer fıstığı üreticileri fiyattan ve rekolteden memnun bir hasat dönemi yaşarken genellikle kadınlar ve çocuklardan oluşan başakçılar, tarla sahibinin izniyle hasat sırasında yere dökülen ya da toprak altında kalan yer fıstıklarını ücretsiz topluyor. Başakçılara topladıkları ürünler veriliyor.

Elle tek tek toplanan, ya da çapa kullanılarak topraktan çıkartılan yer fıstıkları, kuruyemiş olarak tüketiliyor, bazı başakçılar ise topladıkları yer fıstıklarını satıp para kazanıyor.

Elbistanhöyük Mahallesi'ndeki hasadı yapılan tarlaya ailecek gelen başakçılar, topladıkları yer fıstığının bir kısmını çerezlik ayırdıklarını, diğer kısmını ise sattıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek