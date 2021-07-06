GAZİANTEP - İslahiye'de yaz kuran kursları başladı
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GAZİANTEP - İslahiye'de yaz kuran kursları başladı

Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yaz kuran kursları başladı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yaz kuran kursları başladı.

İlçedeki 155 yıllık tarihi Dervişiye Camisi'nde Kovid-19 tedbirlerine uyularak gerçekleştirilen kurslara çocuklar ilgi gösterdi.

Cami imam hatibi Ahmet Çolak, AA muhabirine, yüz yüze kuran kursları eğitimlerine başlanmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Çolak, 6 hafta sürecek olan kurslarda çocuklara Kuran-ı Kerim, güzel ahlak, ibadet ve siyer dersleri verileceğini söyledi.

GAZİANTEP - İslahiye'de yaz kuran kursları başladı
GAZİANTEP - İslahiye'de yaz kuran kursları başladı
GAZİANTEP - İslahiye'de yaz kuran kursları başladı
GAZİANTEP - İslahiye'de yaz kuran kursları başladı
GAZİANTEP - İslahiye'de yaz kuran kursları başladı
GAZİANTEP - İslahiye'de yaz kuran kursları başladı
GAZİANTEP - İslahiye'de yaz kuran kursları başladı
GAZİANTEP - İslahiye'de yaz kuran kursları başladı
GAZİANTEP - İslahiye'de yaz kuran kursları başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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