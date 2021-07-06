GAZİANTEP - İslahiye'de yaz kuran kursları başladı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yaz kuran kursları başladı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yaz kuran kursları başladı.
İlçedeki 155 yıllık tarihi Dervişiye Camisi'nde Kovid-19 tedbirlerine uyularak gerçekleştirilen kurslara çocuklar ilgi gösterdi.
Cami imam hatibi Ahmet Çolak, AA muhabirine, yüz yüze kuran kursları eğitimlerine başlanmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Çolak, 6 hafta sürecek olan kurslarda çocuklara Kuran-ı Kerim, güzel ahlak, ibadet ve siyer dersleri verileceğini söyledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek