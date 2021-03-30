İslahiye'de "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi
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İslahiye'de "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi

Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
İslahiye'de 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Gaziantep'in İslahiye ilçesinde etkinlik yapıldı.

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İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Gaziantep'in İslahiye ilçesinde etkinlik yapıldı.

İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş ve Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, Fevzipaşa Mahallesi ile ilçe merkezindeki Cumhuriyet İlkokulunda ışıksız yaya geçitlerinin refüjdeki kısmını kırmızıya boyadı.

Kaymakam Kotan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürücülere İçişleri Bakanlığınca farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan uygulamada amaçlarının, "Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir" mesajı vermek olduğunu söyledi.

Akülü arabasıyla okul önünden geçen 5 yaşındaki Ziya Tekin'i durduran ekipler, çocuğa şapka, düdük ve broşür verdi, uygulama hakkında bilgilendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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