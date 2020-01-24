İslahiye'de yanan ev kullanılamaz hale geldi - GAZİANTEP
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İslahiye'de yanan ev kullanılamaz hale geldi - GAZİANTEP

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir evde çıkan yangından maddi hasar meydana geldi.

24.01.2020 09:21 | Son Güncelleme: 24.01.2020 09:22
İslahiye'de yanan ev kullanılamaz hale geldi - GAZİANTEP

'in İslahiye ilçesinde bir evde çıkan yangından maddi hasar meydana geldi.

Garnizon Caddesi'nde Mustafa Habuş'a ait evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden çıkan dumanları gören çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine gelen İslahiye İtfaiye Amirliği ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.

Yangında, maddi hasar meydana geldi.

Yangın anında kimsenin bulunmadığı evde oturan Habuş ailesinin, 3 yıl önce Suriye'nin İdlip kentinden Türkiye'ye geldiği ve İslahiye'de yaşamaya başladığı bildirildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İslahiye'de yanan ev kullanılamaz hale geldi - GAZİANTEP
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