İslahiye'de Yağışlar Çiftçileri Mutlu Etti

İslahiye'de Yağışlar Çiftçileri Mutlu Etti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çiftçiler, gün boyunca etkili olan yağışlar dolayısıyla mutlu oldu.

İslahiye'de Yağışlar Çiftçileri Mutlu Etti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çiftçiler, gün boyunca etkili olan yağışlar dolayısıyla mutlu oldu.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yağışların çiftçinin yüzünü güldürdüğünü belirtti.

Köse, dönem itibarıyla buğday ekili arazilerin olumsuz etkilenmediğini, yer altı su kaynaklarının beslenerek olumlu etkisi olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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