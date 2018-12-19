İslahiye'de Yağışlar Çiftçileri Mutlu Etti
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çiftçiler, gün boyunca etkili olan yağışlar dolayısıyla mutlu oldu.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çiftçiler, gün boyunca etkili olan yağışlar dolayısıyla mutlu oldu.
İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yağışların çiftçinin yüzünü güldürdüğünü belirtti.
Köse, dönem itibarıyla buğday ekili arazilerin olumsuz etkilenmediğini, yer altı su kaynaklarının beslenerek olumlu etkisi olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA