İslahiye'de yaban hayatına oral kuduz aşılama çalışması yapıldı
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İslahiye'de yaban hayatına oral kuduz aşılama çalışması yapıldı

19.01.2021 15:17 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:21
İslahiye'de yaban hayatına oral kuduz aşılama çalışması yapıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatında oral kuduz aşılama çalışması yaptı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatında oral kuduz aşılama çalışması yaptı.

İslahiye ilçesinde, yaban hayatında kuduz hastalığı ile mücadele amacıyla, "Türkiye'de Kuduza Karşı Oral Aşı Temini" isimli AB projesi kapsamında ilçede ilk defa dağlık bölgelerle 19 mahallede 10 bin aşı yemi bırakıldı.

İslahiye İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, proje kapsamında İslahiye ilçesinde ilk defa yaban hayatının yoğun olduğu, yaban hayatı kaynaklı kuduz hastalığının görüldüğü Fevzipaşa, Kuşçumustafa, Kabaklar, Alaca, Yeniceli, Burunsuzlar, Güngören, Çınarlı, Çubuk, Karakaya, Ortaklı, Tandır, Yağızlar, Huzurlu Yaylası, Şerikanlı, Yukarıbilenler, Ağalarobası, Yesemek, Yolbaşı mahalleri ile sınır olan dağlık bölgelere 10 bin aşı yemi bırakıldığını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan proje ile kuduz hastalığına karşı mücadelede en etkin yöntemlerden olan oral kuduz aşılama yönteminin tatbik edildiğini kaydeden Şahin, "Kuduz, hem hayvanların hem de bizlerin hayatını tehdit eden, bulaşıcı ve ölümcül bir hastalıktır. Hastalığın iki ana kaynağı mevcut. Birisi köpekler, diğeri ise yaban hayvanları (tilki, kurt, çakal) yoluyla yayılıyor." ifadesini kullandı.

Hazırlanan yemlerin kokusu ve lezzeti ile çok uzak mesafelerden bile yaban hayvanlarını kendine çekecek şekilde hazırlandığını, yemlerin dış kısmının köfte şeklinde içinde ise aşı kapsüllerinin bulunduğunu belirten Yüksel Şahin, "Bu aşıyı ağzına alan yaban hayvanlarını kuduza karşı koruyor. Yemlerin/aşı kapsüllerinin vatandaşlar tarafından bahçelerinde bulunması halinde, direkt temastan kaçınarak eldiven veya plastik bir torba ile almaları ve imha edilmesi için bir veteriner hekime veya sağlık kuruluşuna götürmeleri gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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