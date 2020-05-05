İslahiye'de Vefa Sosyal Destek Grubu kitap dağıttı
05.05.2020 14:25 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:27
İslahiye ilçesi Vefa Sosyal Destek Grubu personelleri koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalmak zorunda olan yaşlı ve çocuklara kitap dağıttı.
İslahiye ilçesi Vefa Sosyal Destek Grubu personelleri koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalmak zorunda olan yaşlı ve çocuklara kitap dağıttı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalanlara hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu, evlerinde kalan çocukların yanı sıra 65 yaş üstü vatandaşlar için hazırlanan kitap ve dergileri dağıttı.
Vatandaşlar desteklerinden dolayı Vefa Sosyal Destek Grubuna teşekkür etti.
Kaynak: AA