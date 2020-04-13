İslahiye'de Vefa Grubu'ndan sağlıkçılara alkışlı destek
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Vefa Sosyal Destek Grubu, Devlet Hastanesi, İslahiye, Polis, Güncel

İslahiye'de Vefa Grubu'ndan sağlıkçılara alkışlı destek

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Vefa Sosyal Destek Grubu, koronavirüs salgınıyla mücadele veren sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi.

13.04.2020 10:46 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:46
İslahiye'de Vefa Grubu'ndan sağlıkçılara alkışlı destek

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Vefa Sosyal Destek Grubu, koronavirüs salgınıyla mücadele veren sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi.

Vefa Sosyal Destek Grubunda görevli polis, jandarma, öğretmen, zabıta, din görevlisi ve memurlardan oluşan 72 kişi, sabah saatlerinde İslahiye Kaymakamlığı önünde bir araya geldi. Sokağa çıkamayanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere 25 araçla yola çıkan grup, konvoy oluşturdu ve sirenlerini çalarak İslahiye Devlet Hastanesi'ne geldi. Acil servis önüne konvoy halinde gelen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri daha sonra araçlarından inerek, dışarı çıkan sağlık çalışanlarına alkışlarıyla moral verdi. Sağlık çalışanlarının da alkışlarıyla karşılık verdiği grup adına konuşan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ömer Faruk Uyanık, "Bizler sahada hizmet ederken sağlık ekiplerimiz de hastanede görev yapıyor. Halkımız adına sağlıkçılarımıza minnettarız ve kendilerine moral vermek için böyle bir organizasyon yaptık" dedi.

Sağlık çalışanları adına Vefa Sosyal Destek Grubu'na teşekkür eden İslahiye Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Yıldız ise, "Bizler bu zor günlerde böylesi güzel etkinlikle bizleri onore ettikleri için herkese teşekkür ediyoruz. Bizlere güç katan ve moral veren halkımızı biz de alkışlıyoruz ve onlardan sağlıkları için evlerinde kalmalarını istiyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

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