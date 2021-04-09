İSLAHİYE'DE VATANDAŞLARA 65 BİN FİDAN DAĞITILDI
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İSLAHİYE'DE VATANDAŞLARA 65 BİN FİDAN DAĞITILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye Orman İşletme Şefliği tarafından, vatandaşlara ücretsiz 65 bin fidan dağıtıldı.

GAZİANTEP'in İslahiye Orman İşletme Şefliği tarafından, vatandaşlara ücretsiz 65 bin fidan dağıtıldı.

İslahiye Orman İşletme Şefliği 'Ormanı koruyalım, ağaçları sevelim' sloganıyla, Demokrasi Meydanında vatandaşlara; badem, kayısı, fıstık çamı ve akasya başta olmak üzere 65 bin fidan dağıttı. Vatandaşlar ücretsiz olarak aldıkları fidanları arazilerine ve evlerinin bahçelerine dikeceklerini ifade etti.

İSLAHİYE'DE VATANDAŞLARA 65 BİN FİDAN DAĞITILDI
İSLAHİYE'DE VATANDAŞLARA 65 BİN FİDAN DAĞITILDI
İSLAHİYE'DE VATANDAŞLARA 65 BİN FİDAN DAĞITILDI
İSLAHİYE'DE VATANDAŞLARA 65 BİN FİDAN DAĞITILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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