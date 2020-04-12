İslahiye'de vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu İslahiye'de vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı İslahiye'de karşılık gördü.

İslahiye'de vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu

GAZİANTEP - Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı İslahiye'de karşılık gördü.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı İslahiye'de karşılık gördü.

Normal dönemde kalabalık olan çarşı merkezinde esnafların neredeyse tamamının kapalı olduğu, toplu taşıma araçlarının çalışmadığı ve vatandaşların zorunda olmadıkça dışarıya çıkmadığı görüldü. İlçe merkezinde toplamda 3 kişiye Hıfzıssıhha kararına muhalefetten ceza yazıldığı öğrenildi.

İlçe genelinde "sessizlik" hakim

korona virüs salgınına karşı alınan önlemler ve vatandaşların uyarıları dikkate almasının da kolluk birimlerinin etkili olduğu görüldü. İhtiyaçları kaymakamlığa bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanan İlçe halkı zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmadı.

Kaynak: İHA