İslahiye'de vatandaşlar soba zehirlenmelerine karşı uyarıldı

08.02.2020 22:10 | Son Güncelleme: 08.02.2020 22:10

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde vatandaşlar soba zehirlenmelerine karşı uyarıldı.

İslahiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye hoparlöründen yapılan anonslarda şiddetli rüzgardan dolayı soba zehirlenmelerine karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunuldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de çiftçileri olumsuzluklara karşı uyardı ve çiftçilerin gerekli tedbirleri almasını istedi.

Kaynak: AA