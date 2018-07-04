İslahiye'de Üzüm Üreticilerine Brifing

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir ilaç firması tarafından, üzüm bağlarında görülen bazı hastalıklara karşı toplu mücadele edilmesi kapsamında brifing verildi.



İslahiye ilçesindeki üzüm bağlarında rastlanan bazı hastalık türlerine karşı etkin mücadele kapsamında bir ilaç firması tarafından Yeniköy Mahallesi'nde bir bağda toplantı düzenlendi.

İlçe Ziraat Odası Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen toplantıda ilaç firması Gaziantep sorumlusu Ekrem Boyno ve Türkiye Lansman Müdürü Mustafa Dere, mevsimsel değişkenlikler nedeniyle üzüm bağlarında meydana gelen mildiyö gibi hastalıklarla toplu mücadelenin önemine dikkat çekti.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, etkinliğin üzüm üreticileri için faydalı olduğunu söyledi.

Toplantıya, İlaç Firması yetkilileri ile İlçe Ziraat Odası Başkanlığı Yayım ve Danışmanlık Birimi Resul Tataroğlu, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yüksel Şahin, ziraat mühendisleri ve üzüm üreticileri katıldı.