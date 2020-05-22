İslahiye'de uyuşturucuya 2 tutuklama GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen A.K., M.K. ve Y.B.'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. ve Y.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, A.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA