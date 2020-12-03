İslahiye'de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İslahiye'de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

03.12.2020 11:50 | Son Güncelleme: 03.12.2020 11:54
İslahiye'de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Polis ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda esrar ve hassas terazi ele geçiren polis, B.K., M.Ç., H.B. ve A.T.'yi gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

İlgili Haberler

Son dakika haberleri! KAHRAMANMARAŞ - Uyuşturucu operasyonlarına 4 tutuklama
Son dakika haberleri! KAHRAMANMARAŞ - Uyuşturucu operasyonlarına 4 tutuklama
Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Erzurum'daki uyuşturucu ve silah operasyonunda 10 tutuklama
Erzurum'daki uyuşturucu ve silah operasyonunda 10 tutuklama
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Ali Babacan İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Ivana Sert Serdar Ortaç Demet Akalın
Spor Fatih Terim Nacer Chadli Samet Aybaba Ali Palabıyık Tolga Ciğerci
Tüm Haberler İzmir Aralık Pfizer İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İslahiye'de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 11:54:33. #1.14#
title