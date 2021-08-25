İslahiye'de üreticilere fide desteği
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İslahiye'de üreticilere fide desteği

İslahiye'de üreticilere fide desteği
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

İslahiye Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde Amanos Dağları eteğindeki 5 mahallede 20 üreticiye 100 bin adet çilek fidesi ve malç desteği verildi.

İslahiye Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde Amanos Dağları eteğindeki 5 mahallede 20 üreticiye 100 bin adet çilek fidesi ve malç desteği verildi.

İslahiye Kaymakamlığınca İdilli, Köklü, Tandır, Yağızlar ve Koçcağız köylerindeki 20 üreticiye çilek fidesi ve plastik malç desteği verildi.

Bölgedeki her üreticiye 5 bin adet olmak üzere 20 dekar alan için toplam 100 bin adet çilek fidesi dağıtıldı.

Destek alan üreticilerimiz çilek hasadına devam ederken hasadın Eylül ayı sonlarına dek sürmesinin beklendiği belirtildi.

İslahiye'de üreticilere fide desteği
İslahiye'de üreticilere fide desteği
İslahiye'de üreticilere fide desteği
İslahiye'de üreticilere fide desteği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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