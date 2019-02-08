İslahiye'de Umreye Gidecekler Uğurlandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kutsal topraklara gidecek 42 kişilik umre kafilesi dualarla uğurlandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kutsal topraklara gidecek 42 kişilik umre kafilesi dualarla uğurlandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı organizesinde umreye gidecek 30'u kadın, 12'si erkek toplamda 42 kişi için İslahiye Dervişiye Camisi'nde tören düzenlendi.
Burada konuşan İlçe Müftü Vekili Mustafa Tunçeli, kutsal yolculuğa katılanlara "hayırlı yolculuklar" diledi.
Dualar ve ilahilerle uğurlanan umre yolcuları, 15 günlük program dahilinde yola çıktı.
Kaynak: AA