İslahiye'de ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı

Gaziantep'in İslahiye İlçe Orman İşletme Şefliği tarafından Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla ücretsiz badem, çam fıstığı ve akasya fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.