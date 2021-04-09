İslahiye'de ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gaziantep'in İslahiye İlçe Orman İşletme Şefliği tarafından Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla ücretsiz badem, çam fıstığı ve akasya fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.
Gaziantep'in İslahiye İlçe Orman İşletme Şefliği tarafından Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla ücretsiz badem, çam fıstığı ve akasya fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.
Demokrasi Meydanı'nda dağıtımı yapılan fidanlar, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
Vatandaşlar, dağıtımdan duyduğu memnuniyeti belirterek, yetkililere teşekkür etti.
Programda 65 bin fidan dağıtıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek