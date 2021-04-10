İSLAHİYE'DE, TÜRK POLİS TEŞKİLATI'NIN YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ıncı yıl dönümü törenle kutlandı.
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ıncı yıl dönümü törenle kutlandı.
Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ıncı yıl dönümü nedeniyle Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, ve polisler katıldı. İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, Atatürk Anıtına Çelenk bırakmasının ardından Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. İnşaatta çalışan işçilerinin de saygı duruşunda bulunduğu törende, polislere gül verilerek günleri kutlandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı