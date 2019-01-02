İslahiye'de Türk Kızılayına Kan Bağışı Yapıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Türk Kızılayına 57 ünite kan bağışında bulunuldu.



Türk Kızılayı Gaziantep Kan Merkezince İslahiye Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar ilgi gösterdi.



Kampanyayla ilgili bilgi veren Kan Merkezinde görevli Dr. Kadriye Rezzan Belli, vatandaşlara düzenlenen kan bağışı kampanyasına gösterdikleri duyarlılık için teşekkür etti.



Kış olmasına rağmen 57 kişinin kan bağışında bulunduğunu aktaran Belli, kana olan ihtiyacın sürekli olduğunu, hava sıcaklıklarının artmasıyla kan bağışı yapan vatandaşların sayısında artış olacağını ümit ettiklerini söyledi.



Bağışçılardan Aslan Karabulut, sürekli kan bağışında bulunduğunu belirterek, Kızılayın periyodik olarak kan almaya gelmesinden memnun olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA