İslahiye'de Tübitak Bilim Fuarı Açıldı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Pınarbaşı Ortaokulu öğrencilerinin projelerinin sergilendiği TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Pınarbaşı Ortaokulu öğrencilerinin projelerinin sergilendiği TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.
Pınarbaşı Ortaokulunda düzenlenen fuarın açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, Şube Müdürü Şahin Yeter, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Açılışta konuşan Okul Müdürü Nejdet Dağcı, TÜBİTAK Bilim Fuarı kapsamında 45 öğrencinin katkı sunduğu 20 proje hazırladıklarını belirtti.
Milli Eğitim Müdürü Çetin, projede emeği geçen öğrencileri tebrik etti.
Kaynak: AA