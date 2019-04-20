İslahiye'de Traktör Sürücülerine Trafik Eğitimi
GAZİANTEP(AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde traktör sürücülerine "Güvenli Trafik Ortamı ve Traktör Sürücüsünün Rolü" konulu eğitim semineri verildi.
GAZİANTEP(AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde traktör sürücülerine "Güvenli Trafik Ortamı ve Traktör Sürücüsünün Rolü" konulu eğitim semineri verildi.
Nurdağı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Ziraat Odası İslahiye Başkanlığı iş birliğiyle İslahiye Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen seminerde, çiftçilere traktörün trafikte doğru kullanımına ilişkin bilgi aktarıldı.
Traktörlerini kara yollarında güvenli şekilde kullanılabilmesi için yapılması gerekenleri anlatan ekipler, katılımcılara MOBESE kameralarına yansıyan traktör kazalarını izletti.
Çiftçiler, seminer nedeniyle ekiplere teşekkür etti.
Kaynak: AA