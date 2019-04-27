İslahiye'de Traktör Devrildi: 1 Yaralı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Tandır köyünde Mehmet D. (75) yönetimindeki plakası alınamayan traktör Tandır köyünde bağ yolunda devrildi. Kazada ağır yaralanan Mehmet Derya, ambulans ile getirildiği İslahiye Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Gaziantep sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA