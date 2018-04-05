İslahiye'de Trafik Kazası
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nurdağı-İslahiye çevre yolunda meydana gelen kazada, Nurdağı istikametinden gelen Suriye uyruklu Ebu Hasan yönetimindeki 31 MD 452 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Otomobilde hasar meydana gelirken sürücü hafif yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü ayakta tedavisinin ardından taburcu edildi.