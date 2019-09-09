İslahiye'de trafik kazası: 1 yaralı

İslahiye'de trafik kazası: 1 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

09.09.2019 16:57
İslahiye'de trafik kazası: 1 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.


İslahiye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Fatih Caddesi'nde M.K.'nın kullandığı 27 SB 292 plakalı otomobil ile M.A.B.'nın kullandığı 46 LG 837 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 46 LG 837 otomobilde bulunan S.B. yaralandı. Yaralanan S.B. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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