İslahiye'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Seyithan Yiğit'in kullandığı 46 DH 303 plakalı otomobil, Hakkı Demirel Caddesi'nde Ömer Tayyar idaresindeki 27 SU 702 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Tayyar, 112 Acil Sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.