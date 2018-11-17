İslahiye'de ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ticari taksi ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edilinen bilgiye göre İslahiye ilçesi Güllühöyük yolunda F .V. idaresindeki 27 T 5503 ticari taksi, O.K yönetimindeki 31 B 5002 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada ticari otomobilin sürücüsü ile diğer otomobilde bulunan M.M. K ile S.K isimli kadınlar yaralandı. Yaralılar yoldan geçenler tarafında İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bir süre kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı yol araçların kaldırılmasının ardından yenden ulaşıma açıldı