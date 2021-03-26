İslahiye'de tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursu tamamlandı
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İslahiye'de tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursu tamamlandı

Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
İslahiye'de tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursu tamamlandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde açılan tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursu tamamlandı.

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde açılan tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursu tamamlandı.

Üreticilerden gelen talep doğrultusunda Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce desteklenerek, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde açılan kursa 28 kursiyer katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 72 saat süren kursa yoğun ilgi gösteren üreticiler, eğitim sonrası yapılan sınavı da başarı ile tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.

Alternatif ürünler kategorisinde bulunan ve ekiliş alanlarının giderek artış gösterdiği adaçayı, biberiye, defne, fıstıkçamı, kantaron, kekik, kuşburnu, lavanta ve moringa gibi tıbbi ve aromatik bitkilere olan ilgi her geçen gün arttı.

Programda İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Şahin, kursa katkı sağlayan İslahiye Ortaklı Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Vedat Deniz Erikli, Belediye Başkanı Kemal Vural ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdurrahman Yıldırım'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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